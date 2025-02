Novo período regulatório permite aumentar investimento nas redes se condições forem certas

"Em 2026, começa um novo período regulatório em Portugal e em Espanha, que é uma oportunidade para aumentar o investimento, face ao anterior período", referiu Miguel Stilwell de Andrade, no encontro telefónico com analistas, sobre os resultados da elétrica em 2024.

O CEO da EDP salientou que há uma perceção errada por parte de alguns investidores de que as redes são uma pequena parte do negócio do grupo e que está a caminho "uma onda de investimento" que é preciso abordar.

O responsável apontou que a maioria da infraestrutura de rede elétrica em Portugal tem mais de 40 anos e precisa de ser modernizada, bem como expandida, para conectar a crescente procura.

Porém, vincou, é necessário que as condições sejam adequadas, "com melhorias no retorno requeridas para suportar as necessidades de investimento", esperando mais detalhes na segunda metade de outubro, após divulgação da primeira proposta tarifária da ERSE.

Stilwell de Andrade adiantou que a EDP já enviou uma proposta à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e ao Governo português.

Segundo a apresentação aos analistas, a EDP pretende destinar 25% do total do investimento previsto para 2025 e 2026 às redes, face aos 20% previstos em maio de 2024.

Segundo os resultados divulgados na quarta-feira, o segmento das redes teve um "desempenho resiliente", que ajudou a compensar a diminuição dos lucros, representando 33% do resultado operacional (EBITDA) em 2024, ou seja, 1.600 milhões de euros.

O CEO da EDP apontou ainda que o défice tarifário está "perfeitamente sob controlo" e já não é um problema em Portugal, que tem agora um sistema elétrico financeiramente robusto.

Quanto à queda dos lucros da EDP Renováveis (redução de 57% para 221 milhões de euros) e da EDP (diminuição de 16% para 801 milhões de euros) no ano passado, e consequentes quedas na bolsa, Stilwell de Andrade considerou que o mercado reagiu exageradamente, não vendo qualquer justificação para a reação desta manhã.

"É inegável que o grupo teve bons resultados em 2024, mesmo com maus resultados na EDPR, conseguimos mais do que cumprir o plano do grupo", realçou o líder da elétrica.