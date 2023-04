Novo presidente TAP. Luís Rodrigues toma posse esta sexta-feira

O novo presidente da TAP, Luís Rodrigues, vai assumir a liderança da companhia aérea na próxima sexta-feira, 14 de abril. Luís Rodrigues vai substituir Christine Ourmières-Widener e assumir em simultâneo o cargo de presidente da comissão executiva e do Conselho de Administração.