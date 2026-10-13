Novo regime de arrendamento com novas regras

Foi publicada a portaria que estabelece os novos limites de rendas deste Regime Simplificado que substitui o Programa de Apoio ao Arrendamento .



Deixa de ser obrigatório o arrendamento respeitar uma taxa de esforço de 35 por cento e os critérios para calcular a renda passam a centrar-se apenas no concelho e na tipologia.



Para um T1 em Lisboa, o preço máximo passa a ser de mil euros. E se a habitação tiver um estacionamento privativo e um desempenho energético de classe A ou superior, a renda será majorada cumulativamente em 10 por cento.



Os senhorios que adiram ao regime mantêm isenção de IRS e IRC sobre as rendas.