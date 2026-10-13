Economia
Novo regime de arrendamento com novas regras
Começou o novo regime de arrendamento acessível. A renda máxima pode ir até aos 2066 euros.
Deixa de ser obrigatório o arrendamento respeitar uma taxa de esforço de 35 por cento e os critérios para calcular a renda passam a centrar-se apenas no concelho e na tipologia.
Para um T1 em Lisboa, o preço máximo passa a ser de mil euros. E se a habitação tiver um estacionamento privativo e um desempenho energético de classe A ou superior, a renda será majorada cumulativamente em 10 por cento.
Os senhorios que adiram ao regime mantêm isenção de IRS e IRC sobre as rendas.