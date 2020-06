Novo restaurante leva frango com piri-piri à portuguesa a Silicon Valley

"Há procura, mas pouca oferta de restaurantes portugueses na Bay Area", disse à Lusa Sameer P., um dos sócios da empresa BF Business Ventures Corporation, que detém o empreendimento.

Esse foi um dos motivos que levou Sameer, Adeel e Asfar a abrirem um restaurante de cozinha portuguesa em plena pandemia da covid-19, depois de perceberem que havia recetividade não apenas nas comunidades luso-americanas de Santa Clara e São José, mas também de outra clientela nesta zona, no norte do estado da Califórnia.

"Palo Alto é uma zona de topo, onde vivem muitos investidores de capitais de risco e CEO", disse Sameer, referindo que o trio fez um estudo de mercado com bons indicadores de entusiasmo pela receita de piri-piri. "A comida é autenticamente portuguesa", garantiu.

A rua onde o restaurante se localiza, a California Avenue, "tem um ambiente semelhante a Beverly Hills" e está neste momento fechada ao trânsito, o que permitirá ter uma zona de esplanada, além das encomendas para entrega. A decisão de encerrar foi tomada pela cidade de Palo Alto precisamente para promover os negócios locais.

O momento da inauguração, que decorreu na sexta-feira, foi marcado pela oferta de pastéis de nata aos clientes. "É uma sobremesa muito popular", afirmou o empresário.

Os molhos piri-piri oferecidos no menu têm diferentes níveis de picante e são "completamente, 100% receita portuguesa". Além do frango, também será possível comer batatas fritas com piri-piri e experimentar saladas, wraps e sanduíches.

Com uma equipa que varia entre 10 e 15 empregados em Palo Alto, o grupo já tinha experiência com um restaurante de comida portuguesa que abriu noutra localidade e onde, na inauguração, as filas para entrar chegaram a durar cinco horas.

"A procura é muito elevada", disse Sameer. "Nós garantimos que os molhos são bons e a experiência é consistente".

O empresário disse que o trio está mesmo à procura de outra localização para abrir mais um restaurante no futuro. As dificuldades trazidas pelo confinamento levaram ao encerramento definitivo de muitos restaurantes e isso abriu um vazio em localizações consideradas desejáveis.

"Estamos contentes por termos trazido isto para aqui", afirmou Sameer, que viajou até Portugal em outubro do ano passado para conhecer o país e provar as raizes da cozinha que serve na Califórnia.

"Adorei, as pessoas são fantásticas e a comida é ótima, em especial o marisco", disse, referindo ter passado por Lisboa e pelo Porto. "Foi do melhor que já comi".