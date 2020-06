Novos apoios às famílias em discussão no Conselho de Ministros

São novidades avançadas esta quinta-feira, na imprensa. Duas medidas de apoio social a quem perdeu parte do seu salário devido à pandemia, incluídas no Programa de Estabilização Económica e Social, que será aprovado no Conselho de Ministros de hoje.

O Complemento de Estabilização, que será pago em Agosto, destina-se a todos os trabalhadores com rendimento salarial mensal não superior a dois salários mínimos, ou seja, com um ordenado até 1270 euros mensais, e que perderam um terço do seu rendimento por estarem em layoff, revela o jornal Público, que cita um membro do Governo como fonte, sem o identificar.





O valor deste apoio será de um terço de um salário, o valor perdido durante um mês em layoff. Mas este apoio tem um tecto limite: irá até 80% do indexante dos apoios sociais, que é o valor de 351 euros. O Estado terá 70 milhões de euros para esta medida.







Um abono extra. Em Setembro, mês de arranque do ano letivo, será acionada a medida complementar deste apoio a quem perdeu rendimento. Corresponde ao valor do abono de família e destina-se às famílias que já usufruem dos abonos de família do 1.º, 2.º e 3.º escalões.O Governo prevê 32 milhões para esta medida.A CGTP vai aguardar pelo anúncio oficial desta medida, que deverá ser aprovada no Conselho de Ministros desta quinta-feira. No entanto, a serem estes os valores aprovados, a intersindical considera tratar-se de valores insuficientes.