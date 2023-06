Novos certificados de aforro à venda a partir desta segunda-feira

Os novos certificados de aforro, com taxas de juro mais baixas vão estar à venda a partir desta segunda-feira. Estão disponíveis nos bancos, que se juntam aos CTT e aos Espaços do Cidadão. Esquerda e direita acusam o Governo de ter piorado as condições dos certificados para ceder à banca que perdeu liquidez com a fuga de depósitos.