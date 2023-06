Novos empréstimos a particulares recuaram 730 ME em abril para 1.793 ME

"Em abril, as novas operações de empréstimo aos particulares totalizaram 1.793 milhões de euros, menos 730 milhões do que em março", refere o Banco de Portugal, sinalizando que esta diminuição foi transversal a todas as finalidades de crédito (habitação, consumo e outros fins), "refletindo um menor dinamismo do mercado de crédito relativamente ao observado nos meses anteriores".

O BdP observa ainda que as taxas de juro médias dos novos empréstimos aumentaram em todas as finalidades, tendo subido, no crédito destinado à compara de habitação, "de 3,86% em março para 3,97% em abril". Na zona euro a taxa de juro média destes empréstimos foi de 3,48%.

No crédito ao consumo, a taxa de juro média dos novos empréstimos subiu para 8,69% em abril, contra 8,43% em março, enquanto no segmento de crédito para "outros fins", a taxa media subiu de 5,04% em março para 5,18% em abril, com o BdP a assinalar que se trata, em ambos os casos, das taxas "mais elevadas dos últimos oito anos".

Na zona euro a média da taxa de juro nas novas operações de crédito ao consumo foi de 7,51% em abril.

As novas operações de empréstimos incluem novos empréstimos, transferências de empréstimos entre bancos e renegociações não associadas a situações de incumprimento.

Por segmentos, a mesma informação indica que os montantes de novos empréstimos ascenderam a 1.269 milhões de euros na habitação (1.797 milhões de euros em março), a 380 milhões de euros no consumo (529 milhões de euros em março) e a 144 milhões de euros no crédito para outros fins (contra 197 milhões de euros em março).

No que diz respeito às empresas, os bancos concederam-lhes um total de 1.531 milhões de euros em abril, menos 775 milhões de euros do que no mês anterior.

Por seu lado, a taxa de juro média dos novos empréstimos às empresas aumentou de 5,11% em março para 5,13% em abril, com a subida a refletir o aumento da taxa de juro média dos empréstimos até um milhão de euros (de 5,27% para 5,44%), ainda que nos empréstimos de valor superior se tenha observado uma descida de 4,97% para 4,76%.