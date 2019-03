Novos passes da Área Metropolitana de Lisboa à venda a partir de hoje

RTP26 Mar, 2019, 07:44 / atualizado em 26 Mar, 2019, 09:11 | Economia

Os novos passes são mensais, válidos durante o primeiro e o último dia de cada mês, e têm duas modalidades: o passe Navegante Metropolitano e o passe Navegante Municipal.







O passe Navegante Metropolitano custa 40 euros e permite viajar em todos os transportes públicos, de uma ponta à outra da Área Metropolitana de Lisboa, ou seja, 18 concelhos.



Os 18 concelhos da AML são Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Cada concelho tem ainda disponível um passe Navegante Municipal, que permite que os utentes usem todos os transportes públicos do concelho por 30 euros.







O objetivo desta redução e simplificação tarifária é levar mais utentes para o transporte público, abandonando o transporte individual, e devolver rendimentos às famílias.







Desta forma reduzem-se "mais de 700 passes bases, que nas suas subdivisões chegavam a mais de quatro mil" formas, para "um [total] pouco mais acima de 40 passes", de acordo com o primeiro-secretário da AML, Carlos Humberto.



Uma revolução



A Carris, gerida pela Câmara de Lisboa, anunciou que prevê "um aumento da oferta dos 8% a 10% em 2019". A Área Metropolitana de Lisboa vai lançar, até ao final do ano, um concurso público para o reforço da rede de transportes rodoviários que tem em conta o esperado aumento da procura.







De acordo com Carlos Alberto, primeiro-secretário da Área Metropolitana de Lisboa, o concurso visa o reforço da rede atual. Segundo Carlos Humberto, o reforço “terá mais significado” em locais onde não existem transportes ou em locais onde existem, mas com escassa frequência ou número de viaturas. O estudo desse novo desenho da rede está a ser feito, tendo em vista o lançamento do concurso público.







CP e Metro de Lisboa podem reforçar transportes

Principais alterações na Área Metropolitana de Lisboa

Os utentes com mais de 65 anos têm um Navegante com essa denominação, destinado também a reformados e pensionistas, que por 20 euros permite viajar por toda a região metropolitana de Lisboa, em todos os meios de transporte e empresas.







Também este Navegante para utentes com mais de 65 anos tem uma versão municipal, que é válida apenas no concelho escolhido, na qual o utente paga 15 euros mensais.







Navegante 12





Os mais novos na AML têm o Navegante 12, um passe sem custos, cuja validade termina no mês em que perfazem 13 anos.















Do ponto de vista tarifário, da simplificação tarifária, é uma mudança radical, disruptiva, revolucionária. Desde 1976, ou seja, há mais de 40 anos que não havia uma alteração tão significativa no sistema tarifário da Área Metropolitana de Lisboa