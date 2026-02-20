Núcleo Empresarial de Penela exige reparação urgente do IC3

"O NEP -- Núcleo Empresarial de Penela alerta para a urgência absoluta na reparação deste acesso, sublinhando que se trata de via estruturante para o dia-a-dia dos cidadãos, das empresas e das instituições do concelho", disse aquela organização, em comunicado enviado à agência Lusa.

O IC3 (itinerário que integra a A13, que liga Coimbra a Tomar) está cortado ao trânsito, em ambos os sentidos, entre a rotunda junto aos Bombeiros Voluntários de Penela e o cruzamento para o Espinheiro, na sequência das sucessivas tempestades.

Para o NEP, a "demora na reposição da circulação coloca em causa a sustentabilidade de muitos negócios locais, fragiliza o tecido económico e agrava o isolamento deste território de baixa densidade".

Referiu que o corte desta via "traz consequências nefastas para o comércio local, restauração e restantes atividades económicas, dificultando o abastecimento, a circulação de trabalhadores e a chegada de clientes" ao concelho.

O corte condiciona ainda os transportes escolares e profissionais, bem como o acesso a cuidados de saúde e a meios de socorro e emergência, "aumentando tempos de resposta e percursos alternativos longos e inseguros".

O NEP apelou à Infraestruturas de Portugal e entidades competentes "para que priorizem, de forma inequívoca, as intervenções necessárias no IC3", para garantir condições de segurança e restabelecer, "com a máxima brevidade", a normal circulação.