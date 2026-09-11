"Num euro de gasóleo, 60 cêntimos são impostos." ANAREC acusa Governo de ganhar dinheiro com combustíveis

"Num euro de gasóleo, 60 cêntimos são impostos." ANAREC acusa Governo de ganhar dinheiro com combustíveis

O presidente da Associação Nacional de Revendedores de Energia, Combustíveis, Estações de Serviço reitera que "o executivo tem de baixar a carga fiscal".

Lusa / Adicionar como fonte informativa
RTP

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O presidente da ANAREC, João Durão, acusou esta sexta-feira o Governo de “ganhar dinheiro com os combustíveis, de mentir aos portugueses” e exigiu “mais fiscalização para travar o “contrabando” diário entre Espanha e Portugal.

O responsável da Associação Nacional de Revendedores de Energia, Combustíveis, Estações de Serviço, que falava aos jornalistas numa posto de abastecimento de combustíveis, em Lanhelas, Caminha, referiu que o Governo “tem de baixar a carga fiscal sobre os combustíveis” porque as empresas estão a “perder competitividade exagerada” face a Espanha.

“Num euro de gasóleo, 60 cêntimos são impostos. Em Espanha, nada disso se passa”, referiu João Durão.

Seis quilómetros separam Caminha de Vila Nova de Cerveira onde a Ponte da Amizade faz a ligação a Tomiño, na Galiza, onde a diferença de preços nos combustíveis oscilam “entre os 30 a 40 cêntimos".
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