Número de casais desempregados com recuo homólogo de 11% em agosto divulga IEFP

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 8.706 (8,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, totalizando 4.353 casais desempregados, em agosto de 2026, o que representa -11,0%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", adianta o relatório do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Já na comparação em cadeia, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados subiu 4,1%.

Há vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.

O IEFP divulgou também que o número de desempregados registados nos serviços de emprego do continente foi de 265.162 no final de agosto, o que representa um recuo homólogo de 9,3%, mas uma subida de 1,8% face ao mês anterior.