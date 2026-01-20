Número de casais no desemprego baixa 11,6% em dezembro

Do total de desempregados casados ou em união de facto 9.218 (7,9%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, totalizando 4.609 casais desempregados, em dezembro de 2025", refere o relatório do IEFP hoje divulgado.

O IEFP divulgou também que o número de desempregados registados nos serviços de emprego do continente baixou 10,7% face ao período homólogo e 0,1% em relação ao mês anterior.

Destes, 131.043 eram solteiros (-13,1% em termos homólogos), 91.612 casados (-9,9%), 34.853 divorciados (-7,4%), 25.565 em união de facto (-5,4%) e 4.747 viúvos (-6,0%).