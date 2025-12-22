Número de casais no desemprego cai 9,5% em novembro - IEFP

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 8.992 (7,8%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no Serviço de Emprego, totalizando 4.496 casais desempregados, em novembro de 2025, o que representa -9,5%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", segundo o relatório do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) hoje divulgado.

Já na comparação em cadeia, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados caiu 0,6%.

O IEFP divulgou também que o número de desempregados registados nos serviços de emprego do continente diminuiu 6,9% face ao período homólogo e aumentou 0,5% em relação ao mês anterior.