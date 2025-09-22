Número de casais no desemprego com queda homóloga de 0,6% em agosto

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 9.780 (8,2%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, totalizando 4.890 casais desempregados, em agosto de 2025, o que representa -0,6%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", segundo o relatório do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) hoje divulgado.

Apesar do recuo, trata-se de um abrandamento face ao registado em julho, quando tinha descido 1,5%, face a igual período do ano passado.

Já na comparação em cadeia, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados subiu 5%.

O IEFP divulgou também que o número de desempregados registados nos serviços de emprego do continente foi de 292.228 no final de agosto o que representa um recuo homólogo de 3,4%, mas uma subida de 3,1% face ao mês anterior.