Número de desempregados em Portugal dispara para 407 mil

Segundo a estatística agora publicada pelo IEFP, “no fim do mês de julho de 2020, estavam registados, nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas, 407.302 indivíduos desempregados. O total de desempregados registados no país foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (+110.012; +37%) e face ao mês anterior (+637; +0,2%)”.

Em cadeia, o IEFP registou o primeiro recuo desde o advento da pandemia da Covid-19. Em julho, porém, a tendência foi para novo aumento.



. Em contraste, a Região Autónoma dos Açores teve em julho um recuo em 1,3 por cento no número de pessoas desempregadas.. Mas foi nos serviços que esta evolução foi mais pronunciada, com um aumento de 47,4 por cento relativamente ao período homólogo – e no âmbito deste sector, o segmento do alojamento, restauração e similares viu o desemprego aumentar em 96,7 por cento face a 2019.Há, por outro lado, registo de uma diminuição do chamado desemprego jovem, em 0,3 por cento, face a junho. Julho foi mesmo o segundo mês consecutivo de quebra em cadeia.Em julho houve 12.705 ofertas de emprego, mais 6,5 por cento do que em junho e menos 34,2 do que no mesmo mês de 2019. As colocações foram calculadas em 6712, menos 12,9 por cento do que em junho e menos 3,8 face a julho do ano passado.