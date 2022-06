Número de desempregados inscritos foi o mais baixo desde há 19 anos

A descida no número de desempregados inscritos verificou-se em todos os setores de atividade e em todas as regiões do país, com especial incidência no Algarve.



O Instituto de Emprego revelou que recebeu em Maio mais de 15 mil ofertas de trabalho.



As áreas onde houve mais procura de trabalhadores foram as atividades imobiliárias, alojamento e restauração e comércio.