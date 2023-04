Número de desempregados inscritos no IEFP cai 6,2% em março

Segundo o comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "o desemprego registado em março (306.157 pessoas), foi o valor mais baixo, nesse mês, nos últimos 30 anos, com uma diminuição de -3,0% (-9.488 pessoas) relativamente ao mês anterior, e -6,2% abaixo do nível observado em março de 2022 (-20.094 pessoas)".

O executivo destaca ainda que "o número de jovens desempregados inscritos no IEFP [Instituto do Emprego e Formação Profissional] foi o mais baixo de sempre (34.232 pessoas) nos meses de março, registando uma diminuição de -1,8% (-622 pessoas) face ao mês homólogo".

Em cadeia, face a fevereiro, o desemprego jovem registou uma descida de 1,2% (-416 jovens).

Quanto ao desemprego de longa duração, registou uma diminuição em cadeia de 2,8% (-3.346 pessoas) e uma quebra homóloga de 26,7% (-42.831 pessoas), afetando 117.527 pessoas.

Entre fevereiro e março, o desemprego registado diminuiu em cadeia em todas as regiões, com destaque para a redução de 22,9% na região do Algarve. Em termos homólogos, verificaram-se descidas no Norte, Lisboa e Algarve, salientando-se a redução de 14,3% na região do Algarve.

A nível setorial, o ministério reporta descidas em cadeia em todos os setores de atividade económica: Agrícola (-2,8%), secundário (-2,2%) e terciário (-3,7%).

Em termos homólogos, registou-se uma subida no setor agrícola (+1,9%) e descidas nos setores secundário (-4,1%) e terciário (-5,3%).