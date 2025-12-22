Número de desempregados nos centros de emprego cai 7,2% em novembro - IEFP

De acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no final de novembro estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 299.452 indivíduos desempregados, número que representa 67,5% de um total de 443.575 pedidos de emprego.

É um número inferior ao verificado no mesmo mês de 2024, o que é explicado pelos inscritos há menos de 12 meses (-18.649), os que procuram um novo emprego (-18.966) e os maiores de 25 anos (-17.911), segundo o IEFP.

Já na comparação em cadeia, isto é, face a outubro, havia em novembro mais 1.730 pessoas inscritas nos centros de emprego.

Olhando para os grupos profissionais dos desempregados registados no Continente, os mais representativos foram os "trabalhadores não qualificados" (29,9%), os "trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores" (20%), os "especialistas das atividades intelectuais e cientificas" (11,1%) e o "pessoal administrativo" (10,2%).

Em termos regionais, em novembro o desemprego diminuiu em termos homólogos, com a exceção do Algarve, tendo sido na Madeira que a maior descida - de 17,5% - se registou.

Já relativamente ao mês anterior, verificou-se uma diminuição do desemprego nas regiões do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo, mas um aumento nas restantes, sendo o crescimento mais expressivo na região do Algarve (58,8%).

O IEFP informa também que as ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês totalizaram 8.746 em todo o país, menos 0,6% do que em novembro de 2024 e uma redução de 25,2% em relação ao mês anterior.

As colocações realizadas durante novembro atingiram 6.830 em todo o país, mais 25,6% que no período homólogo mas menos 16,2% do que em outubro.