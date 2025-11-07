Número de empresas criadas cresce 3,7% até setembro para valor recorde de 20 anos

Em relação aos setores com crescimento na criação de empresas face ao período homólogo, destacaram-se as atividades imobiliárias com uma subida de 23% e mais 1.025 constituições, seguindo-se a construção com aumento de 16% e 805 empresas e os serviços empresariais que subiram 5,3%, o que se traduz em mais 391 constituições.

O aumento das constituições neste período é transversal a quase todo o país, sendo o Algarve a única região a registar uma descida (-1,3%, -35 constituições), ainda que ligeira, sobretudo, na criação de novas empresas de Transportes.

Os transportes têm a maior descida neste indicador, menos 12% e menos 880 empresas, um recuo que ocorre há mais de um ano, depois de vários anos de forte crescimento.

A descer estão também o retalho, com menos 7,1%, ou seja, menos 284 constituições e os serviços gerais que desaceleraram 1,8%, menos 117 constituições.

O Norte é a região com o maior número de constituições de empresas, 14.200, registando também o maior crescimento face ao período homólogo, 5,0%.

O número de insolvências também baixou, cerca de 1.676 empresas iniciaram um processo de insolvência entre janeiro e final de outubro deste ano, o que corresponde a uma descida de 4,3% face ao período homólogo. Esta descida verifica-se após dois anos de aumentos consecutivos deste indicador.

Até final de outubro, encerraram 9.622 empresas em todo o país, o que corresponde a uma descida face ao período homólogo.