Número de idosos que recebem o complemento solidário subiu 58%
Foto: João Marques - RTP
Há cada vez mais beneficiários a receber o complemento solidário para idoso. São quase 229 mil pessoas.
Há um aumento de quase 58% em relação ao ano passado - mais 83 mil idosos recebem este apoio.
Por isso mesmo, o valor orçamentado para este ano não vai chegar. Vai ser necessário reforçar as verbas para o próximo orçamento.
O complemento solidário para idosos destina-se a quem tem rendimentos abaixo dos 630 euros.