Número de idosos que recebem o complemento solidário subiu 58%

Foto: João Marques - RTP

O jornal Público fez as contas.



Há um aumento de quase 58% em relação ao ano passado - mais 83 mil idosos recebem este apoio.



Por isso mesmo, o valor orçamentado para este ano não vai chegar. Vai ser necessário reforçar as verbas para o próximo orçamento.



O complemento solidário para idosos destina-se a quem tem rendimentos abaixo dos 630 euros.