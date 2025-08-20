Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Número de idosos que recebem o complemento solidário subiu 58%

por RTP

Foto: João Marques - RTP

Há cada vez mais beneficiários a receber o complemento solidário para idoso. São quase 229 mil pessoas.

VER MAIS
O jornal Público fez as contas.

Há um aumento de quase 58% em relação ao ano passado - mais 83 mil idosos recebem este apoio.

Por isso mesmo, o valor orçamentado para este ano não vai chegar. Vai ser necessário reforçar as verbas para o próximo orçamento.

O complemento solidário para idosos destina-se a quem tem rendimentos abaixo dos 630 euros.
PUB
PUB