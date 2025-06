Número de novas empresas em Portugal recua 0,7% para 23.925

No Norte, foram criadas mais 145 empresas do que em 2024, o que representa um aumento de cerca de 1,9% neste indicador. O crescimento deveu-se sobretudo ao setor das atividades imobiliárias que aumentou 37% nesta região.

As atividades imobiliárias foram o setor com maior crescimento em todo o país, com mais 560 constituições, representando uma subida de cerca de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por outro lado, mais de metade dos setores de atividade recuaram na formação de novas empresas, destacando-se o dos transportes que teve menos 580 constituições, uma queda de 26% comparativamente a 2024.

Em matéria de insolvência, estas baixaram 8% desde o inicio de ano, com cerca de 844 empresas a terem iniciado o processo.

No acumulado dos últimos 12 meses, desde junho de 2024 até final de maio de 2025, encerraram 13.948 empresas em Portugal, menos 1.762 nos 12 meses anteriores, o que representa uma descida de 11%.