Número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores baixa 0,4% em setembro

"Em setembro de 2025 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 247.462 passageiros, verificando-se uma variação negativa de 0,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior", lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos do SREA, consultado hoje pela Lusa.

Desde 2022 que os Açores têm batido recordes, anualmente, no número de passageiros desembarcados por via área.

A última descida homóloga tinha sido registada em fevereiro, quando o número de passageiros baixou 0,7%.

É preciso recuar a janeiro de 2024 para detetar a descida homóloga anterior no número de desembarques (0,1%).

Entre janeiro e setembro de 2025, desembarcaram nos aeroportos da região cerca de 1,9 milhões de passageiros, mais 60 mil (3,2%) do que no mesmo período em 2024.

Dos mais de 247 mil passageiros desembarcados em setembro, a maioria (46,4%) era proveniente de voos interilhas (114.874).

Apenas os passageiros que viajavam dentro dos Açores registaram uma subida (4%) face a setembro de 2024.

O número de viajantes do continente e da Madeira apresentou uma redução de 0,3%, totalizando 92.839 desembarques (37,5% do total).

Já nos voos internacionais, a quebra foi de 11,5%, para 39.749 desembarques (16,1% do total).

Quanto ao número de passageiros embarcados nos aeroportos dos Açores atingiu os 262.872 no mês de setembro, verificando-se um decréscimo homólogo de 1,3%.

Também neste caso, foram mais os embarques em voos interilhas (114.321), os únicos a registar uma subida homóloga (3,6%).

Nos voos territoriais (continente e Madeira) embarcaram 104.451 passageiros (menos 1,7%) e nos voos internacionais 44.100 passageiros (menos 11,1%).

Das nove ilhas dos Açores, só três apresentaram uma redução de desembarques em setembro.

A maior descida ocorreu em Santa Maria (-2,7%), seguindo-se Graciosa (-1,7%) e São Miguel (-1,6%).

Com mais passageiros desembarcados do que no período homólogo surgem Flores (6,8%), Pico (3,4%), Faial (2,1%), São Jorge (1,3%), Corvo (0,9%) e Terceira (0,5%).

A ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, concentrou 58,7% do total de desembarques nos aeroportos dos Açores, em setembro, com 145.193 passageiros, seguindo-se as ilhas Terceira, com 48.922 (19,8%), Faial, com 15.899 (6,4%), e Pico, com 13.559 (5,5%).