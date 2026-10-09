Número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores em queda há nove meses

"No mês de setembro de 2026 desembarcaram 233.650 passageiros nos aeroportos dos Açores, menos 13.812 passageiros do que no mês homólogo (-5,6%)", lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos do SREA.

Desde janeiro que o número de passageiros desembarcados por via aérea nos Açores regista uma descida homóloga.

Entre janeiro e setembro, a região contabilizou cerca de 1,8 milhões de passageiros, menos 136.898 do que no mesmo período em 2025, o que representa uma quebra de 7,1%.

Quase metade (49,4%) dos viajantes desembarcados na região em setembro era proveniente de voos interilhas, num total de 115.360.

Do continente e da Madeira (os designados voos territoriais) chegaram 81.318 passageiros, que representaram 34,8% do total, e apenas 36.972 passageiros (15,8%) desembarcaram em voos internacionais.

A maior redução homóloga verificou-se nos voos territoriais (-12,4%), seguindo-se os voos internacionais (-7%).

Em sentido contrário, nos voos interilhas registou-se uma ligeira subida (0,4%) no número de passageiros desembarcados.

Das nove ilhas dos Açores, só quatro registaram um aumento homólogo de desembarques em setembro: Flores (8,2%), Graciosa (8%), Pico (5,9%) e Faial (1,5%).

A ilha do Corvo verificou a descida mais significativa (-13,3%), seguindo-se São Miguel (-8,5%), São Jorge (-7,3%), Terceira (-5,7%) e Santa Maria (-1,2%).

Com 132.833 passageiros, a ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, concentrou mais de metade (56,9%) dos desembarques na região, seguida pelas ilhas Terceira, com 46.115 (19,7%), Faial, com 16.140 (6,9%), e Pico, com 14.353 (6,1%).

Quanto ao número de viajantes embarcados nos aeroportos dos Açores, atingiu os 249.725 no mês de setembro, menos 13.147 (5%) do que no mês homólogo.

Também neste caso, a descida foi mais acentuada nos voos territoriais (-11,4%), que somaram 92.542 passageiros, e nos voos internacionais (-5,3%), com 41.757 passageiros.

Nas ligações aéreas interilhas, embarcaram 115.426 pessoas, mais 1% do que em setembro de 2025.

No final de março, a companhia aérea de baixo custo Ryanair deixou de voar para os Açores e as ligações entre o arquipélago e Portugal continental passaram a ser asseguradas apenas pela TAP e pela Azores Airlines, do grupo SATA.