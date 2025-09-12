Número de passageiros nos aeroportos nacionais sobe 4,9% para 42 milhões até julho

Segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), passaram pelos aeroportos nacionais 42 milhões de passageiros.

"Entre janeiro e julho de 2025, o número de passageiros movimentados aumentou 4,9% e o movimento de carga e correio cresceu 2,6% (+4,7% e +14,0% no mesmo período de 2024, pela mesma ordem)", indica o INE.

O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados nos voos internacionais nos primeiros sete meses de 2025.

Registou-se um "crescimentos no número de passageiros desembarcados (+2,9%) e embarcados (+2,6%) face ao mesmo período de 2024", situa o INE.

Em sentido contrário, "França registou decréscimos no número de passageiros desembarcados (-1,5%) e embarcados (-1,3%) e ocupou a 2.ª posição.

Espanha, Alemanha e Itália ocuparam a 3.ª, 4.ª e 5.ª posições, respetivamente, como principais países de origem e de destino", refere o INE.

A infraestrutura aeroportuária da capital concentra quase metade dos movimentos dos primeiros sete meses do ano.

"O aeroporto de Lisboa movimentou 49,1% do total de passageiros (20,6 milhões), +3,0% comparando com o período homólogo de 2024. O aeroporto de Faro registou um crescimento de 7,3% no movimento de passageiros (cerca de seis milhões, 14,2% do total) e o aeroporto do Porto concentrou 22,8% do total de passageiros movimentados (9,6 milhões) e aumentou 5,5%", refere o INE, no balanço sobre o período de janeiro a julho.

Quanto a carga e correio, registou-se um acréscimo de 2,6% entre janeiro e julho, que totalizou 148,2 mil toneladas.

"O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 78,0% do total, atingindo 115,6 mil toneladas (+4,0% face ao mesmo período de 2024). No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio diminuiu 1,9%", refere o instituo estatístico.

Só em julho passaram pelos aeroportos 7,6 milhões de passageiros, um aumento de 5,2% em termos homólogos.

Apesar de a trajetória de crescimento de julho ser superior a 5%, no mês anterior a diferença em relação ao período homólogo tinha sido superior. Em junho, o número de passageiros tinha crescido 6%.

Relativamente aos movimentos de carga e correio, os dados do INE mostram que, em julho, circularam 22,8 mil toneladas, um aumento de 3,2% em relação a julho do ano passado. Também neste segmento se regista um abrandamento do nível de crescimento. Em junho, carga e correio tinham crescido 3,9% em termos homólogos.

As estatísticas do INE fazem a conta aos movimentos nas infraestruturas aeroportuárias de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada, Madeira, Porto Santo, Beja, Horta, Flores, Santa Maria, Terceira, Pico, Graciosa, São Jorge, Corvo, Portimão, Bragança, Cascais, Vila Real e Viseu.