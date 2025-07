Número de turistas estrangeiros sobe 9,3% para 29 milhões em 2024

De acordo com as Estatísticas do Turismo, no ano passado, a generalidade dos meios de alojamento turístico registou 34 milhões de hóspedes, que proporcionaram 88,3 milhões de dormidas, o que corresponde a aumentos de 4,8% e 3,8%, respetivamente.

As dormidas de não residentes no país representaram 67,7% do total dos meios de alojamento, tendo 2024 sido o ano em que se observou uma maior dependência dos mercados internacionais, desde 2013, apenas superado pelo ano de 2017, em que aqueles mercados totalizaram 67,8% do total.