Foto: Rafael Marchante - Reuters

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no ano passado os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 30 milhões de hóspedes, mais 13 por cento do que em 2022, e 77 milhões de dormidas, uma subida de dez por cento.



Estes dados preliminares apontam para um crescimento superior dos turistas estrangeiros.



O Reino Unido manteve-se como principal mercado de origem do turismo em Portugal, mas os canadianos e norte-americanos foram os que mais aumentaram.