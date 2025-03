Números do INE. Estado fecha 2024 com excedente de 0,7% do PIB

“De acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, as Administrações Públicas (AP) tiveram um saldo positivo de 1 994,2 milhões de euros em 2024, o que correspondeu a 0,7% do PIB (1,2% em 2023)”, lê-se no O valor fica acima da previsão do Governo de um excedente de 0,4%. , lê-se no relatório do INE





Esta evolução deveu-se a um aumento da despesa (0,9%) idêntico ao aumento da receita (0,9%). No encaixe do Estado, é de destacar que a receita corrente subiu 1,3%, o que "reflete aumentos de todas as suas componentes, à exceção dos impostos sobre o rendimento e património (-2,2%)", devido à aplicação de novas tabelas de retenção de IRS na fonte.





Por sua vez, "a dívida bruta das AP terá diminuído para 94,9% do PIB (97,7% no ano anterior)", o valor mais baixo desde 2009 (87,6%) e abaixo da previsão do Orçamento do Estado, de 95,9%.





Este é o terceiro excedente orçamental e o segundo maior registado em democracia, depois do saldo de 0,1% alcançado por Mário Centeno em 2019 e de 1,2% por Fernando Medina em 2023.



O excedente deste ano, alcançado sob a alçada de Joaquim Miranda Sarmento, fica assim abaixo daquele obtido em 2023, devido a um aumento na despesa (7,6%) mais significativo do que o observado para a receita (6,3%).



Já o saldo primário, correspondente ao saldo global líquido da despesa em juros, "foi positivo, tal como em 2023, embora com uma redução de 904 milhões de euros face ao ano anterior".





(com Lusa)