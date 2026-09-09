"Nunca é suficiente". Ministro da Economia diz que Governo está "a dar o apoio que é possível"

Ministra do Trabalho garante que contas públicas não ficam desequilibradas

c/ Lusa

Questionado pelos jornalistas sobre se as medidas têm real impacto, Manuel Castro Almeida respondeu que “o impacto na economia está medido: são 800 milhões de euros que vão entrar na economia”.Quatrocentos milhões vão ser para os pensionistas com pensões mais baixas, enquanto “a baixa dos impostos é para o conjunto dos cidadãos”, explicou. “Todos os que pagam impostos vão ser beneficiados também no valor de 400 milhões de euros. Portanto, o impacto na economia são 800 milhões de euros”.“O país não está em guerra, mas está a sofrer consequências da guerra. Portanto, estamos a dar o apoio que é possível”, declarou.“Num ano que era particularmente exigente, onde o Governo admitia não ter nenhum saldo orçamental, afinal o que o ministro das Finanças vem dizer é que íamos ter um saldo orçamental que permite alocar mais 800 milhões de euros de despesa pública e mesmo assim continuar com as contas positivas”.Para Manuel Castro Almeida, “este é que é o dado novo que é preciso relevar”.“E tomámos uma medida para garantir isso”, acrescentou, explicando que aquilo que o Governo recebe a mais no IVA devido à subida dos preços da gasolina é compensado com a diminuição do valor do ISP.Também esta quarta-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, assegurou, por sua vez, que o suplemento extraordinário aos pensionistas não vai desequilibrar as contas públicas.A governante adiantou que, quando o Governo atribuiu apoios de 100, 150 e 200 euros para as pensões até 1.611 euros.Rosário Palma Ramalho esclareceu ainda que estes suplementos "não são custeados pela Segurança Social, são custeados pelo orçamento geral do Estado"., porque a nossa situação do ponto de vista orçamental este ano não é tão favorável como a dos outros anos, por razões que ultrapassam a dimensão nacional. Temos uma guerra na Europa e tivemos também a questão da tempestade Kristin e todas as que houve e, portanto, houve que fazer despesas muito extraordinárias nessas matérias", elucidou.