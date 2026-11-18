O volume de negócios aumentou 103% homólogos, para 115,8 mil milhões de dólares, acima dos 109 mil milhões antecipados pelos analistas constantes do painel da FactSet. O mesmo forte crescimento foi evidenciado pelos lucros, que superaram os homólogos em 105%, ao atingirem os 65,3 mil milhões de dólares.

Estes números são anteriores à demissão do presidente, Jensen Huang.

Antes, este declarou-se disposto a regressar ao cargo, evocando nas redes sociais um "surto" de mensagens de apoio de empregados, investidores e clientes da Nvidia, se a administração o decidisse.

O sexagenário foi apanhado em três casos de adultério, dois dos quais com subordinadas. O terceiro envolveu uma empresária, Alice Huang, acusada de ter encaminhado semicondutores Nvidia para a China, apesar de um embargo dos EUA.

Os serviços de informações norte-americanos também suspeitam que a empresária trabalha com a espionagem chinesa.

Na sua mensagem, Jensen Huang referiu-se aos casos, que qualificou como "erros sérios", mas nada disse sobre a vertente chinesa.

Dez dias depois das primeiras revelações, o grupo baseado em Santa Clara, no Estado da Califórnia, continua na tormenta, entre investigações judiciais, pressões do Congresso, interrogações sobre os negócios no estrangeiro e a eventual reabilitação de Jensen Huang.

A valorização bolsista, entretanto, caiu mais de um bilião (milhão de milhões) de dólares em duas semanas, algo nunca visto.

À incerteza nascida da saída de Jensen Huang somaram-se, na segunda-feira, novas medidas do governo Trump para bloquear o acesso da China a processadores de ponta para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

Considerados os melhores para a IA, os da Nvidia são particularmente afetados, dado que as restrições estendem-se agora a vários países, onde os operadores são suspeitos de ajudar a contornar o embargo existente.

Em 2025, a empresa fez mais de um quarto do volume de negócios na Ásia.

Pequim reagiu na terça-feira, prometendo "as medidas necessárias" para defender os seus interesses, acusando os EUA de "abusar" do conceito de segurança nacional.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China denunciou "um exemplo típico de coerção económica e aplicação extraterritorial do Direito".

Na segunda-feira à noite, o Departamento de Justiça dos EUA revelou estar a fazer uma investigação penal à antiga empresa de Alice Huang, Megaspeed, que teve negócios com a Nvidia.

Entretanto, o Congresso interessa-se cada vez mais pela Nvidia e anunciou na terça-feira que Jensen Huang iria ser ouvido em 01 de dezembro, à porta fechada, por representantes de três comissões.

Por outro lado, a administração da empresa anunciou na terça-feira a criação de um comité dedicado à segurança nacional e ao controlo de exportações sensíveis.

Agora, em termos imediatos, os investidores vão querer saber o impacto desta situação nos mercados asiáticos e a evolução relativa aos compromissos colossais assumidos, sob a direção de Jensen Huang, para apoiar o ecossistema da IA, por participações, empréstimos e garantias.