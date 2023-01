O ano de 2023 vai trazer um alívio no IRS

Este ano vai trazer um alívio no IRS, para todas as famílias. Uma consequência da redução da taxa do segundo escalão do imposto, que se vai refletir em todos os níveis de rendimentos. Outra novidade é uma alteração na retenção mensal de IRS para evitar que um aumento de salário resulte em receber menos ao fim do mês.