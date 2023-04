"O Brasil está preparado para voltar a ser grande", afirma Lula da Silva

Lula da Silva frisou que o Brasil está a “voltar à civilidade, estamos com uma democracia da forma mais plural”.E destacou que a cooperação com Portugal “está virada para o futuro” em várias áreas. “A nossa associação estratégica na indústria aeronáutica é motivo de grande orgulho”.

António Costa e Lula da Silva participam, esta segunda-feira, no fórum empresarial Portugal-Brasil, no Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEIA), em Matosinhos, com a presença de 150 empresários.

Lula frisou que o Brasil “esteve afastado do mundo durante, praticamente, seis anos” sem receber visitas de líderes mundiais e sem deslocações de Jair Bolsonaro a outros países. “Porque ninguém tinha interesse em conversar com pessoas que não se comportavam de forma civilizada. O nosso país ficou parado”.Em relação aos acordos assinados entre Portugal e o Brasil, Lula recordou que o seu país “tem enormes potencialidades em energias renováveis”.Em relação à Ucrânia, Lula da Silva voltou a frisar “que está a tentar parar de falar em guerra, em construir a paz” para “que a humanidade possa viver melhor”.

Brasil é um dos maiores investidores em Portugal

O primeiro-ministro destacou o papel do CEIA “no maior projeto de inovação cooperativa e de engenharia desenvolvida entre Portugal e o Brasil, que se traduziu no KC390. Um projeto que nasceu quando Lula da Silva era presidente”.António Costa e Lula da Silva vão regressar a Lisboa a bordo “do primeiro avião que a Embraer já entregou à Força Aérea Portuguesa”.Para o primeiro-ministro, há muito mais que os dois países podem fazer em conjunto, e deixou um agradecimento às empresas presentes no CEIA.“Nós, já nos encontrámos há mais de 500 anos e temos a vantagem de falarmos a mesma língua, ainda que com sotaque diferente”.Os acórdãos assinados traduzem “o grande potencial e a vontade das instituições trabalharem em conjunto”.Já Portugal representa o 18º investidor no Brasil, algo que o primeiro-ministro defende que deve ser alargado.Atualmente as empresas portuguesas estão presentes no Brasil, nas áreas da alimentação, tecnologia, construção, transportes, setor financeiro, tecnologias de informação e comunicação, no turismo e na saúde.Em relação ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, António Costa defende que “é necessariamente estratégico para aumentar as relações comerciais em ambos os sentidos”.“O Brasil pode sempre contar com Portugal”, frisou o primeiro-ministro.