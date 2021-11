O caminho para democratizar o ensino é inovar na educação - Felix Oshwald

"Se há 20 anos quisessem estudar em Harvard, tinham de ir para Harvard. Hoje, com a Internet, podemos aceder às aulas quase gratuitamente", exemplificou Felix Oshwald, que em 2015 fundou a `GoStudent`, uma plataforma `online` de tutorias.

Falando sobre a nova geração da educação no último dia da Web Summit, a cimeira tecnológica que está a decorrer em Lisboa desde segunda-feira, Felix Oshwald sublinhou o papel da tecnologia na educação e considerou que a pandemia pode ser aproveitada para mudar um paradigma inalterado há muito.

"A forma como a escola é hoje não mudou desde os últimos mais de 200 anos, enquanto em qualquer outra industria experienciamos uma mudança radical na inovação", começou por descrever, acrescentando que os últimos dois anos mostraram as consequências da inércia.

Com escolas encerradas em todo o mundo em consequência da pandemia da covid-19, os alunos e professores viram-se obrigados a trocar a sala de aula pelos meios digitais, o que significou em muitos casos deixarem de ter acesso ao ensino.

Em Portugal, por exemplo, o debate focou-se nas consequências do ensino à distância para os alunos mais desfavorecidos que, por falta de equipamentos ou de ligação à internet, não conseguiram acompanhar as aulas.

"Podemos democratizar o acesso, torna-lo mais acessível. Ainda há tantas pessoas no mundo sem ligação à internet, mas assim que lhes assegurarmos isso, elas já podem ir a plataformas como o Youtube e aceder a uma educação de qualidade", defendeu.

A plataforma que ajudou a criar pretende ser um exemplo disso ao dar a estudantes de todo o mundo a oportunidade de terem explicações com professores ou colegas competentes também de todo o mundo.

Por outro lado, o também diretor executivo da `GoStudent` notou como positivo o aumento do financiamento em educação nos últimos dois anos, considerando, no entanto, que "ainda há muito espaço para crescer".

"Se quisermos transformar a educação e usar a pandemia como um incentivo à mudança de paradigma, como aconteceu com outras indústrias, é altura de pensar nisso e trazer novas empresas para o segmento", concluiu.

A Web Summit está a decorrer desde segunda-feira em Lisboa, em modo presencial, depois de a última edição ter sido `online` e a organização espera cerca de 40 mil participantes, segundo revelou, em setembro, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.

A comediante Amy Poehler, o presidente da Microsoft Brad Smith, a comissária europeia Margrethe Vestager e o jogador de futebol Gerard Pique são alguns dos nomes que se juntam aos mais de 1.000 oradores, às cerca de 1.250 `startups`, 1.500 jornalistas e mais de 700 investidores, numa cimeira na qual estão a ser discutidos temas como tecnologia e sociedade, entre outros, de acordo com a organização.

Apesar do número previsto de visitantes ser este ano cerca de menos 30 mil do que na última edição presencial, em 2019, as autoridades consideram que se trata do "maior evento de 2021" a ter lugar em Lisboa.