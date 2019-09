Partilhar o artigo O Dunquerque do turismo de massas. Londres evacua lesados da Thomas Cook Imprimir o artigo O Dunquerque do turismo de massas. Londres evacua lesados da Thomas Cook Enviar por email o artigo O Dunquerque do turismo de massas. Londres evacua lesados da Thomas Cook Aumentar a fonte do artigo O Dunquerque do turismo de massas. Londres evacua lesados da Thomas Cook Diminuir a fonte do artigo O Dunquerque do turismo de massas. Londres evacua lesados da Thomas Cook Ouvir o artigo O Dunquerque do turismo de massas. Londres evacua lesados da Thomas Cook