O que esperar da discussão do Orçamento do Estado?

Apesar da aprovação garantida com a abstenção do PS, pode sair do parlamento um documento diferente do que entrou, porque PSD e CDS não têm maioria e estão sujeitos a verem aprovadas medidas que não subscrevem.Para já, não haverá surpresas, mas o problema pode estar na fase da especialidade.O antigo ministro do PSD, Luís Mira Amaral, ouvido pela Antena 1, diz que o PS deve demonstrar sentido de responsabilidade no debate do orçamento do estado que arranca esta quarta-feira, na Assembleia da República.Luís Mira Amaral, ex-ministro dos governos de Cavaco Silva diz-se ainda chocado com a falta de acordo entre o Governo e o PS para uma descida do IRC, tema que vai regressar, durante o debate na especialidade.O debate começa com uma intervenção do primeiro-ministro, Luís Montenegro.