O que está a levar a este aumento do preço da energia na Europa?

As alterações no preço da energia têm ainda, nesta altura, um efeito mais notável porque, na Europa, no final do verão, os stocks de gás natural são reabastecidos e verificados a pensar no próximo inverno. E este ano, devido a um inverno passado muito frio, esses stocks estão mais baixos do que o normal.





E isso acontece porque o fornecimento de gás da Noruega está abaixo dos níveis normais, devido a trabalhos de manutenção nas estações de processamento, e porque o fornecimento a partir da Rússia continua limitado.





O efeito direto no preço da eletricidade verifica-se porque 23 por cento dessa produção na União Europeia é gerada por gás.





A mudança do paradigma da energia, acentuado pelas alterações climáticas, tem igualmente uma ligação direta ao preço da eletricidade. Fecharam fábricas de carvão e a cada vez maior dependência de fontes renováveis está a expor o problema nesta fase crítica.





A energia renovável, até certo ponto, é mais incerta do que a geração fóssil ou nuclear. A sua produção está dependente do próprio clima, podendo gerar em determinadas alturas mais eletricidade e noutras menos.