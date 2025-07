O sonho perdido dos cabo-verdianos que aprenderam a gerir casinos em Macau

Em novembro de 2016, Belany Lopes, então com 22 anos, vestia a pele de `croupier` e, atrás de uma mesa, separava e espalhava fichas de diferentes cores, de forma metódica, pelo pano verde, enquanto murmurava números.

"Estava a fazer os cálculos de `blackjack`. No começo parece difícil, mas com a prática fica fácil! É interessante", dizia à Lusa, meses depois de chegar à região chinesa para estudar no então Instituto Politécnico de Macau.

Nove anos depois, Lopes recorda que decidiu inscrever-se na licenciatura em Gestão de Empresas, variante em Gestão de Jogo e Diversões, em parte "devido à promessa de já ter um emprego garantido".

"Qualquer jovem que vem de uma família mais humilde e vai para a universidade vai pensar que o emprego é com certeza o foco principal", disse a jovem, que tinha desistido de um curso de Bioquímica no Brasil.

Em 2015, o grupo Macau Legend tinha assinado um acordo para construir um projeto turístico no ilhéu de Santa Maria e orla marítima da Gamboa, na cidade da Praia, que incluía um casino com contrato de concessão de 25 anos.

Era o maior empreendimento turístico previsto para o país, com abertura prevista para 2019 e um investimento estimado em 250 milhões de euros -- cerca de 15% da economia anual de Cabo Verde.

Pouco depois de chegarem, os estudantes cabo-verdianos tiveram um jantar com o líder da Macau Legend, o empresário David Chow Kam Fai.

"Ele disse-nos que, ao terminarmos o curso, o hotel-casino em Cabo Verde iria estar pronto", recorda Lânia Fernandes.

"No primeiro ano, sempre foi muito reforçado que éramos importantes, que seríamos os primeiros, que havia um plano para nós", diz Belany Lopes.

Mas, em abril de 2019, o Governo cabo-verdiano aceitou rever o acordo, com a Macau Legend a prometer investir 90 milhões de euros numa primeira fase do projeto, a abrir em 2021.

O início da pandemia de covid-19 afetou não só a empresa de David Chow, mas também os estudantes.

Em janeiro de 2020, a maioria dos jovens estava em Cabo Verde de férias quando Macau decidiu encerrar todos os estabelecimentos de ensino para tentar controlar o novo coronavírus.

Os cabo-verdianos terminaram o curso com aulas apenas `online`.

"Não chegámos a ter qualquer cerimónia de graduação", lamenta Jeremias Fortes Vaz.

A atual Universidade Politécnica de Macau (então Politécnico) confirmou à Lusa que a licenciatura em Gestão de Empresas, variante em Gestão de Jogo e Diversões, não voltou desde então a receber qualquer estudante de Cabo Verde.

Lânia Fernandes sublinha que o pessoal do Politécnico ainda tentou ajudar os cabo-verdianos a conseguir trabalho nos casinos de Macau.

"Mas, devido à covid, não chegámos a fazer isso", lamenta a jovem.

A Macau Legend sofreu novo revés em novembro de 2020, quando o regulador financeiro de Cabo Verde rejeitou o pedido da empresa para criar o Banco Sino-Atlântico.

"Eles sempre se mantiveram muito otimistas. Mas muitas pessoas sempre diziam que talvez se aquele banco não fosse aprovado, o projeto não iria andar", recorda Jeremias Fortes Vaz.

O recém-graduado ainda procurou trabalho no arquipélago, mas acabou por desistir.

"Eu saí do interior de Cabo Verde para ir para Macau, depois voltei, mas não tinha contactos. Falo quatro idiomas, mandei currículo para diferentes sítios, consegui uma ou duas entrevistas. Depois de um ano na mesma, pensei: `aqui não há nada para mim`", explica Fortes Vaz.

Lânia Fernandes esteve a estagiar no Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, durante dez meses, através do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

"Eu tenho sonhos, eu tenho ambições. Não posso ficar em Cabo Verde a ganhar 20 mil escudos [181 euros] por mês", diz a jovem.

Tanto Lânia como Jeremias Fortes Vaz acabaram por emigrar, em 2022, para Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos. Mas não se arrependem da passagem pela China.

"A minha ida para Macau mudou a minha vida por completo", garante Fortes Vaz. "Aprendi coisas que levei para a vida, diferentes culturas, a gastronomia, como é que uma cidade do primeiro mundo funciona. Então, tudo valeu a pena", diz.

Para Belany Lopes, a licenciatura em Macau levou a um mestrado na Hungria e a um trabalho numa fabricante de turbinas eólicas em Portugal.

"Tudo o que eu aprendi na universidade, com as pessoas que eu conheci em Macau, eu sinto que abriram as portas para eu estar onde eu estou hoje", diz a cabo-verdiana.