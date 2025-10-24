"O último patamar de luta". Já começou a "grande greve" da função pública

A Frente Comum representa 29 sindicatos de todos os setores da Administração Pública.

Ao longo de 24 horas espera-se a adesão de, entre outros.O aumento dos salários, a valorização das carreiras, a reposição do vínculo público e a defesa dos serviços públicos são também motivos para a convocação da paralisação que abrange todos os trabalhadores do Estado.O secretário-geral da CGTP-IN juntou-se aos trabalhadores da saúde às 00h00 no Hospital de São José, em Lisboa, e fará o mesmo às 12h00 no Hospital de São João, no Porto.“Estão a ser lançados os primeiros dados. Fruto das trocas de turnos, já há hospitais onde essa greve se está a fazer sentir., disse Tiago Oliveira à RTP.Segundo este responsável sindical, o Hospital D. Estefânia e o Hospital de Lamego contam já com uma adesão de 100 por cento., assim como “a necessidade de respostas deste Governo perante todos os anos de esquecimento destes trabalhadores”, frisou Tiago Oliveira.“Partindo do princípio que, o Governo tem de olhar para esta adesão, para esta dimensão, para estes problemas e dar uma resposta efetiva”, em vez de “continuar a empurrar os problemas para a frente”, como tem acontecido “durante décadas”, acrescentou.Também a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) convocou uma paralisação para esta sexta-feira, que coincide com a da Função Pública, por considerar que a tutela está a recusar negociar a carreira médica."Uma vez que está a haver uma recusa da ministra da Saúde em negociar verdadeiramente a carreira médica e, acima de tudo, por ter apresentado decisões que põem em risco a população,", disse à agência Lusa a presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá, depois de uma reunião com a ministra Ana Paula Martins.Em comunicado,- convocada também pela FENPROF -, declarando a sua adesão à luta "por melhores condições salariais e profissionais", assim como "pela valorização da escola pública e da ciência".Na conferência de imprensa de terça-feira, o dirigente sindical Sebastião Santana afirmou que os trabalhadores não podem aceitar um Orçamento do Estado de degradação das condições de trabalho e desinvestimento nos serviços públicos."São 760 mil pessoas [que são] trabalhadores da Administração Pública, têm um peso muito grande na sociedade portuguesa.", disse.O Governo entregou a 9 de outubro a proposta do Orçamento do Estado para 2026 na Assembleia da República, mantendo a previsão inicial de aumentos salariais para a função pública prevista no acordo plurianual assinado em novembro de 2024 com a Fesap e a Frente Sindical.Para 2026, o aumento previsto é de 56,58 euros ou 2,15 por cento, passando para 60,52 euros em 2027 e 2028, com extensão até 2029. A base remuneratória da Administração Pública, atualmente de 878,41 euros, passará para 934,99 euros em 2026, incluindo progressões, promoções e acordos salariais, num total estimado de 1.248 milhões de euros em despesas com pessoal.c/ Lusa