Partilhar o artigo Óbito/Belmiro de Azevedo: Velório a partir das 20:00 na Paróquia de Cristo Rei no Porto Imprimir o artigo Óbito/Belmiro de Azevedo: Velório a partir das 20:00 na Paróquia de Cristo Rei no Porto Enviar por email o artigo Óbito/Belmiro de Azevedo: Velório a partir das 20:00 na Paróquia de Cristo Rei no Porto Aumentar a fonte do artigo Óbito/Belmiro de Azevedo: Velório a partir das 20:00 na Paróquia de Cristo Rei no Porto Diminuir a fonte do artigo Óbito/Belmiro de Azevedo: Velório a partir das 20:00 na Paróquia de Cristo Rei no Porto Ouvir o artigo Óbito/Belmiro de Azevedo: Velório a partir das 20:00 na Paróquia de Cristo Rei no Porto

Tópicos:

Belmiro, Paróquia Cristo,