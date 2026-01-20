Obras do mercado de Viana do Castelo interrompidas por escavações arqueológicas
O presidente da Câmara de Viana do Castelo disse hoje que as obras de construção do mercado municipal no local onde existiu o prédio Coutinho foram interrompidas por ter aumentado a área de escavações depois de descobertos achados arqueológicos.
Luís Nobre respondia a uma interpelação do vereador da Aliança Democrática (AD) Paulo de Morais que, durante a reunião ordinária do executivo municipal, pediu um ponto de situação da obra.
O autarca socialista explicou que a área de escavações foi alargada a pedido da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N)".
À agência Lusa, Luís Nobre disse que os "trabalhos foram interrompidos pelo tempo necessário para a realização das escavações".
"Vai depender do que se encontrar", acrescentou.
A empreitada de construção do novo mercado, avaliada em 13,376 milhões de euros, começou em 29 de setembro.