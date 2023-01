Obras em Sete Rios redistribui carreiras para o Terminal Rodoviário do Areeiro

O Terminal Rodoviário de Sete Rios 1 e 2 ficarão afetos às carreiras 770 e 58B da Carris. Nos terminais 3 a 8 ficarão a funcionar carreiras da Carris Metropolitana (3720-3721-3717-3705-3711-3716-3796-4730 e 4725).

As carreiras 3703 (Almada-Lisboa) e 3710 (Costa da Caparica-Lisboa) vão passar a funcionar no Terminal Rodoviário do Areeiro.

Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, este terminal será requalificado pela autarquia durante este ano, "sendo sempre garantido o funcionamento dos terminais e paragens lá existentes".