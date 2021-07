Obras nas antigas garagens do Hotel do Bussaco financiadas por fundos comunitários

"Esta é definitivamente uma bela e boa novidade e que vai ao encontro do dever da autarquia de olhar para a maior joia turística do concelho, da região e uma das melhores do país", e da preocupação de "procurar recuperar o que está em ruínas na Mata Nacional do Bussaco", refere o presidente do município, Rui Marqueiro, numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo a autarquia, "depois da recuperação do Convento de Santa Cruz, este é o segundo edifício que o município da Mealhada vai reabilitar, na Mata Nacional do Bussaco, e que conta agora com uma aprovação aos fundos comunitários, que vai garantir um financiamento da esmagadora maioria do valor total da obra".

"As antigas garagens do Palace Hotel do Bussaco estão semidestruídas e a Câmara entende que não devem continuar assim, uma vez que estamos na presença de uma mata que é monumento nacional e prepara candidatura à UNESCO", justifica Rui Marqueiro no comunicado.

A fonte lembra que as antigas garagens do Palace Hotel do Bussaco serão convertidas num espaço multi-serviços de apoio ao visitante, com loja, cafetaria, instalações sanitárias (para pessoal e para visitantes) e sala polivalente, com uma valência de caráter expositivo e lúdico.

O edifício é propriedade do Estado Português e foi concedido em regime de usufruto à Fundação Mata do Bussaco.

"Por força do Protocolo de Colaboração, outorgado a 05 de junho de 2020, com a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), cabe à Câmara da Mealhada a execução da empreitada, que custará mais de um milhão de euros, e será fundamental para a candidatura da Mata Nacional do Bussaco a património mundial da UNESCO", lê-se na nota.

A empreitada insere-se na candidatura apresentada no âmbito do Aviso n.º Centro-14-2016-01, domínio sustentabilidade e eficiência no uso de recursos do programa Centro 2020, e terá o prazo de execução de um ano, de acordo com a autarquia.