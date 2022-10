Observatório do Emprego Jovem alerta para desigualdade geracional

Em 2020, 35,5 por cento dos jovens qualificados recebiam o salário mínimo. O alerta é do Observatório do Emprego Jovem, que recorda que no ano passado Portugal foi o país da União Europeia com a maior taxa de desemprego entre este segmento da população.