OCDE alerta para desaceleração do crescimento global entre tarifas e incertezas

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico alerta para a necessidade dos decisores políticos equilibrarem o apoio a curto prazo com reformas a longo prazo, especialmente em relação ao comércio, à disciplina fiscal, aos riscos financeiros e aos ganhos de produtividade impulsionados pela Inteligência Artificial.





Para os Estados Unidos, as previsões apontam para um crescimento a abrandar de 2,8% (2024), 1,8% (2025) e 1,5% (2026), com inflação persistentemente acima do objetivo.





Na Zona Euro, a riqueza prevista de 1,2% em 2025 não deverá ultrapassar 1,0% em 2026, graças aos impactos das tensões comerciais e geopolíticas.





Na China, o enfraquecimento do apoio fiscal do estado levará a uma redução do crescimento de 4,9% (2025) para 4,4% (2026).





Na Índia, o desenvolvimento económico continua forte, acima dos 6% (6,7% 2025), 6,2% (2026).





As tensões comerciais estão em grande destaque nestas perspetivas da organização com sede em Paris. As tarifas dos EUA atingiram o nível mais elevado desde 1933.Os efeitos estão a refletir-se nos preços ao consumidor, nos investimentos e no comércio.





O mercado de trabalho demonstra sinais de abrandamento com o aumento do desemprego nos EUA, Canadá e em partes da Europa, embora ainda historicamente baixos.





Em detalhe, os economistas liderados por Álvaro Santos Pereira admitem que o, mas irá abrandar até ao final do ano não atingindo nestas previsões 3,2% e em 2026, não deverá ultrapassar os 2,9%.Os economistas da OCDE alertam também para o aumento dos riscos fiscais e a sustentabilidade da dívida soberana.