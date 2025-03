OCDE alerta para o futuro incerto dos oceanos

Foto: Frank McKenna - Unsplash

A OCDE destaca a importância económica dos oceanos, de que dependem centenas de milhões de pessoas.



“É necessário fazer face às crescentes pressões para manter a economia do oceano numa trajetória que contribua para o desenvolvimento económico sustentável, com empregos de que milhões de pessoas dependem”, lê-se no relatório, intitulado “Economia do Oceano até 2050”.



À margem da conferência internacional SOS Oceanos, que termina esta segunda-feira, em Paris, o documento da OCDE faz uma análise quantitativa e qualitativa da economia do oceano, e refere que a saúde dos mares não é apenas crítica para o clima e a biodiversidade, mas também para a economia.