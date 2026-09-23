OCDE. Economia mundial deve crescer 2,9% este ano e ter recuperação gradual em 2027

Os especialistas da OCDE optam, ainda assim, por, mas salienta que o impacto do conflito no Médio Oriente foi parcialmente compensado pelo investimento e pela produção associados à inteligência artificial, As medidas de apoio adotadas por vários governos deram também uma ajuda á economia.Mas não há bela sem senão, alerta a OCDE:se os lucros forem inferiores ao esperado, levando a uma correção nos mercados e a uma redução do investimento no setorEste ano deverá aumentar devido à subida dos preços das matérias-primas. Na zona euro, a OCDE prevê uma inflação de 3% este ano e 2,9% em 2027, refletindo sobretudo os crescentes preços do gás e da energia.: as reservas encontravam-se, em meados de setembro, no nível mais baixo para esta altura do ano em mais de 15 anos, garantem os peritos da organização com sede em Paris.Estas perspetivas económicas poderão tornar-se menos positivas se a evolução do conflito do Médio Oriente e a interrupção prolongada das exportações de petróleo e gás levarem a novos aumentos dos preços da energia, a uma inflação mais elevada e um menor crescimento.