OCDE melhora previsão de crescimento do PIB mundial para 3,2% em 2024

"Prevê-se que o crescimento do PIB mundial estabilize em 3,2% em 2024 e 2025, com mais desinflação, melhoria dos rendimentos reais e uma política monetária menos restritiva em muitas economias a ajudar a sustentar a procura", sinaliza a OCDE no relatório de projeções económicas divulgado hoje.

A evolução da economia varia entre os vários países, ainda que o crescimento tenha "sido relativamente robusto em muitos países do G20, incluindo os Estados Unidos, Brasil, Índia, Indonésia e o Reino Unido".

Para os EUA, a previsão é de um crescimento de 2,6% em 2024 e 1,6% em 2025, uma desaceleração que será "atenuada pela flexibilização da política monetária".

Por outro lado, "os resultados permaneceram fracos em algumas economias, incluindo a Alemanha, e uma contração do PIB na Argentina", nota a organização.

Já a inflação deverá regressar à meta na maioria dos países do G20 até ao final de 2025, com a OCDE a projetar um abrandamento da inflação de 5,4% em 2024 para 3,3% em 2025 nas economias do G20.

Ainda assim, são de ressalvar alguns riscos associados a estas previsões, nomeadamente as tensões geopolíticas e comerciais que podem "prejudicar investimentos e subir os preços de importação".