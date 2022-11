OCDE. Portugal foi um dos países com maior queda de rendimento das famílias

Os aumentos salariais são apenas nominais e não compensam a inflação, pelo que o rendimento real de trabalhadores e reformados sofreu em Portugal um corte de 2,3%.



Menos pronunciada foi a queda do rendimento em França com 1,2% e semelhante no Reino Unido com 1,1%.



Entre as grandes economias, a Alemanha quebrou a tendência geral de queda com um aumento de 0,4 por cento no rendimento real.