OCDE prevê abrandamento da economia mundial perante guerra de "natureza imprevisível"

Uma anterior revisão das estimativas de dezembro do ano passado apontava para uma potencial revisão em alta do crescimento do PIB mundial. Todavia, a OCDE sublinha que "esta revisão foi totalmente anulada pelo impacto da intensificação do conflito no Médio Oriente".



Para o bloco da moeda única, a OCDE aponta uma inflação de 2,6 por cento em 2026 - num acréscimo de sete décimas relativamente às previsões de dezembro - e de 2,1 por cento em 2027.

c/ agências

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto mundial abrande, em 2026, para 2,9 por cento. Na base desta estimativa estão os impactos da ofensiva de israelitas e norte-americanos contra o Irão., descreve a OCDE no relatório interino, sob o título, com os preços do petróleo, do gás e dos fertilizantes a descerem gradualmente a partir de meados de 2026", assinala a organização.Nos Estados Unidos, o crescimento do PIB deverá desacelerar de dois por cento este ano para 1,7 em 2027.Para a China, a estimativa é de que "o crescimento abrande para 4,4 por cento em 2026 e 4,3 por cento em 2027".A inflação nos países do G20 deverá exceder este ano em 1,2 pontos percentuais a anterior previsão, para alcançar os quatro por cento. Deve depois desacelerar para 2,7 por cento no próximo ano, "assumindo-se uma diminuição das pressões dos preços da energia"., recomenda a organização, acrescentando que "caso as pressões sobre os preços se alarguem ou se as perspetivas de crescimento enfraquecerem substancialmente"., completa a OCDE.