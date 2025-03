OCDE prevê um abrandamento do crescimento mundial

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Estados Unidos e China não devem escapar às quebras no PIB. Um abrandamento atribuído às crescentes barreiras comerciais em várias economias do G20 e à incerteza criada pelo agravamento geopolítico.



Sobre a crise política em Portugal, o economista-chefe da OCDE, Álvaro Santos Pereira, diz que não está preocupado com o impacto na economia, porque vai ficar resolvida em poucos meses.



O antigo ministro da Economia volta a pedir reformismo no país.