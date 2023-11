Depois de ter estimado em junho uma subida do PIB de 2,5% em 2023, aponta agora para 2,2%. Em relação ao próximo ano, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico passou de uma estimativa de crescimento de 1,5% em 2024 para apenas 1,2%.

Quanto ao ritmo de crescimento dos preços, a OCDE aponta para uma taxa de inflação de 3,3% no próximo ano, ainda longe dos objetivos do BCE. Mas alerta para os riscos do impacto dos conflitos geopolíticos.